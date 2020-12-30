Палеонтологічна сенсація: в Якутії знайшли унікальну тушу шерстистого носорога – фото
В Абийському районі Якутії знайшли тушу шерстистого носорога, який зберігся у доброму стані. Інформацію підтвердили в Академії наук Росії.
Керівник відділу вивчення мамонтової фауни, доктор біологічних наук Альберт Протопопов розповів, що тварину знайшли в районі річки Тірехтях. Про це повідомили на сайті ЯСІА.
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Палеонтологічні сенсації
Місцевість, де відкопали знахідку, відома двома палеонтологічними сенсаціями:
- у 2014 році там знайшли тушу маленького шерстистого носорога Саші;
- у 2019 — двоє печерних левенят Бориса і Спарту.
Що відомо про носорога
За попередньою оцінкою експертів, носоріг дуже молодий, він має 3 – 4 роки. Швидше за все, він потонув в річці. Туша має дуже гарний стан. Зокрема у тварини збереглася частина нутрощів. Це дозволить докладніше вивчити особливості життєдіяльності цього виду. Палеонтологи оцінили збереження знахідки у 80%.
Єдиний у світі
За словами Протопопова, абийського носорога наразі можна назвати єдиним у світі, адже до цього не знаходили навіть кісткових останків особин такого віку. Знаходили раніше зокрема або дитинчат, або дорослих особин.
В Якутії знайшли тушу носорога / Фото ЯСІА
Офіційно носорога передадуть в Академію наук для вивчення. В Якутськ його сподіваються доставити в січні. Тоді ж знахідку презентують громадськості.
Що відомо про шершстистих носорогів: коротко
- Зовнішній вигляд шерстистих носорогів відомий за муміфікованими останками, знайдених в Сибірі, а також за наскельними малюнками первісних людей.
- Довжина дорослого шерстистого носорога склала 3,7 метра. Він важив в середньому від 2 до 3 тонн. Тварини, ймовірно, могли досягати та розмірів в 4,3 – 4,4 метри. Це більше, ніж довжина сучасного білого носорога.
- У плечах, біля великого жирового горба, який переходив на шию, вимерлий носоріг мав зріст понад 2 метри.
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