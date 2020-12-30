В Абийському районі Якутії знайшли тушу шерстистого носорога, який зберігся у доброму стані. Інформацію підтвердили в Академії наук Росії.

Керівник відділу вивчення мамонтової фауни, доктор біологічних наук Альберт Протопопов розповів, що тварину знайшли в районі річки Тірехтях. Про це повідомили на сайті ЯСІА.

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Палеонтологічні сенсації

Місцевість, де відкопали знахідку, відома двома палеонтологічними сенсаціями:

у 2014 році там знайшли тушу маленького шерстистого носорога Саші;

у 2019 — двоє печерних левенят Бориса і Спарту.

Що відомо про носорога

За попередньою оцінкою експертів, носоріг дуже молодий, він має 3 – 4 роки. Швидше за все, він потонув в річці. Туша має дуже гарний стан. Зокрема у тварини збереглася частина нутрощів. Це дозволить докладніше вивчити особливості життєдіяльності цього виду. Палеонтологи оцінили збереження знахідки у 80%.

Зверніть увагу! Раніше найбільш збереженим вважався Колимський носоріг. Його знайшли у 2007 році, його збереження становило приблизно 60%.

Єдиний у світі

За словами Протопопова, абийського носорога наразі можна назвати єдиним у світі, адже до цього не знаходили навіть кісткових останків особин такого віку. Знаходили раніше зокрема або дитинчат, або дорослих особин.



В Якутії знайшли тушу носорога / Фото ЯСІА

Офіційно носорога передадуть в Академію наук для вивчення. В Якутськ його сподіваються доставити в січні. Тоді ж знахідку презентують громадськості.

Що відомо про шершстистих носорогів: коротко