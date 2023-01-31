Захватили людей и земли, – якутская активистка называет 2023 годом деколонизации России

Россияне чувствуют себя лучше представителей других народов, которых колонизировали. Это касается и так называемых русских либералов.

Об этом рассказала якутская правозащитница Раиса Зубарева, пишет 24 Канал. Она выступила в Европейском парламенте на пятом форуме свободных народов пост-России.

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"Я основатель фонда "Свободная Якутия". На антивоенных собраниях приходится объяснять россиянам, почему мы, жители Республики Саха, считаем себя российской колонией. Приходится объяснять, что не так с их государством. Вместе с другими антивоенными движениями и фондами мы объявили 2023 год годом деколонизации", – сказала правозащитница.

Якутия требует справедливости

По словам Зубаревой, год деколонизации не связан с вооруженными противостояниями или насилием. Активисты хотят доказать, что не было ни одного добровольного вхождения Якутии в состав России.

Мы говорим, что нашу землю и людей захватили путём насилия. Мы требуем восстановления справедливости. Честно говоря, устаем от этого постоянного разговора со стеной. Русские чувствуют свое превосходство уже в утробе матери. Подчеркиваю, что это касается не всех, но большинства, – сказала Зубарева.

Либералы также имеют империалистические взгляды

Правозащитница отметила, что доказывать насильственный захват Якутии приходится не только рядовым россиянам, но и имеющим либеральные взгляды. Не признают колониальную политику Кремля и российские историки.

"Должны говорить, как колонизация повлияла на массы, на отдельных индивидов и окружающий мир. Должны спросить, почему мы молчим и страх живет даже у тех, кто уехал за границу. Мы должны исследовать исторические документы и доказывать факты колонизации", – добавила активистка.

Чечня также под гнетом России

Также на форуме свободных народов выступил чеченский политический деятель Ахмед Закаев. Он считает, что победа Украины в войне против России позволит Чечне восстановить свою государственность.

В пятом форуме свободных народов пост-России приняли участие представители Татарстана, Ингрии, Уральской Республики, Карелии, Черкесии, Конфедерации Сибири, Кубани, Псковской Республики, Бурятии, Тихоокеанской Федерации, Залесья, Сахи, Удмуртии, Тувы, Башкортостана.