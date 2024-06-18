Въезды в Якутск также закрыты с самого утра, полиция не дает проехать ни фурам, ни легковым машинам. Такие меры осуществляют накануне визита российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщают российские телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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Жители Якутии возмущены

В сервисе дорожных карточек "2ГИС" водители возмущаются приезду Путина и, наоборот, благодарят его за возможность прийти на работу позже. Под новостями местных СМИ пользователи жалуются: "Одни неудобства для простых смертных, Я домой хочу, я голодная. Помогите".

Царь во дворца... Где автобус, Путин... У меня есть уважительная причина опоздания на работу. Спасибо, Путин,

– пишут местные.

Жители Якутска жалуются на приезд Путина / Фото росСМИ

Одно из местных изданий обратило также внимание, что впервые с начала войны Путин вылетел в российский регион в сопровождении истребителей. Ранее они охраняли диктатора только за рубежом.

Тогда любимец главы Кремля Дмитрий Песков объяснял потребность в истребителях из соображений безопасности.

К слову, Путин посетит КНДР в течение 18 – 19 июня. Накануне он опубликовал статью, где восхвалял Северную Корею и говорил о "твердой поддержке от КНДР". Известно, что это будет его первый за 20 лет визит в КНДР.