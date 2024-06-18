В'їзди до Якутська також закриті з самого ранку, поліція не дає проїхати ні фурам, ні легковим машинам. Такі заходи здійснюють напередодні візиту російського диктатора Владіміра Путіна. Про це повідомляють російські телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Жителі Якутії обурені

У сервісі дорожніх карток "2ГІС" водії обурюються приїзду Путіна і, навпаки, дякують йому за можливість прийти на роботу пізніше. Під новинами місцевих ЗМІ користувачі скаржаться: "Одні незручності для простих смертних, Я додому хочу, я голодна. Допоможіть".

Царь во дворца... Де автобус, Путін... Я маю поважну причину запізнення на роботу. Дякую, Путін,

– пишуть місцеві.

Жителі Якутська скаржаться на приїзд Путіна / Фото росЗМІ

Одне з місцевих видань звернуло також увагу, що вперше з початку війни Путін вилетів до російського регіону у супроводі винищувачів. Раніше вони охороняли диктатора лише за кордоном.

Тоді улюбленець очільника Кремля Дмітрій Пєсков пояснював потребу у винищувачах з міркувань безпеки.

До слова, Путін відвідає КНДР упродовж 18 – 19 червня. Напередодні він опублікував статтю, де вихваляв Північну Корею та говорив про "тверду підтримку від КНДР". Відомо, що це буде його перший за 20 років візит до КНДР.