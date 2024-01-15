Об этом рассказали корреспонденты издания "Крым. Реалии". Они также выложили в сеть видео, на котором можно послушать украинскую колядку, которую поют дети в Ялте
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Колядки на украинском прозвучали в Ялте
Известно, что в Ялте проходил традиционный фестиваль колядок. Исполнителей можно было послушать в римско-католическом храме Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.
Журналисты рассказывают, что в нем участвовало около десяти коллективов. Все они – из разных регионов аннексированного Россией полуострова Крым. Детская и взрослая группы коллектива "Дружба народов" из Симферополя исполняли колядки исключительно на украинском языке.
В Ялте колядки спели на украинском языке: смотрите видео
Интересно, что после фестиваля симферопольцев пригласили снова. Их позвали выступить в этом же храме, но с отдельной расширенной программой.
Тем временем на временно оккупированной части Донбасса и Луганской области россияне пытаются зомбировать украинских детей. Для этого воспитатели используют и триколоры, и кокошники.
Зомбируют детей на оккупированных территориях
- Накануне мы рассказывали об осинтерах, которым удалось найти немало интересной информации о коллаборантах. Известно, что в своем стремлении отличиться или выслужиться перед врагом, они активно распространяют кремлевские нарративы. И делают это среди детишек на временно оккупированных территориях Украины.
- Некоторые люди берутся за исполнение "образовательных" предписаний, полученных так называемой оккупационной администрацией. И делают это из-за страха или под принуждением. Но есть настоящие фанаты "русского мира". Они абсолютно сознательно и по собственному желанию играют на руку захватчиков, устраивая "перевоспитание" украинских детей.
- К примеру, Светлана Николаевна Бречко-Болдырева работает в детском саду в Шахтерске. Она проводит идеологическую обработку украинских дошкольников. 12 декабря в ясельном садике №6 она организовала тематическое занятие ко дню конституции страны-агрессора.
- А вот Татьяна Владимировна Щербань занимается активным распространением идеи "русского мира" среди воспитанников детского сада "Огоньок" в Артемовске Луганской области. В соцсетях воспитательница-методистка выкладывает фотографии, на которых она на фоне символики врага.