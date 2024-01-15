Про це розповіли кореспонденти видання "Крим. Реалії". Вони також виклали у мережу відео, на якому можна послухати українську колядку, яку співають діти в Ялті.
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Колядки українською пролунали у Ялті
Відомо, що в Ялті відбувався традиційний фестиваль колядок. Виконавців можна було послухати у римо-католицькому храмі Непорочного зачаття пресвятої Діви Марії.
Журналісти розповідають, що у ньому брали участь близько десяти колективів. Усі вони – з різних регіонів анексованого Росією півострова Крим. Дитяча та доросла групи колективу "Дружба народів" із Сімферополя виконували колядки винятково українською мовою.
В Ялті колядки заспівали українською мовою: дивіться відео
Цікаво, що після фестивалю сімферопольців запросили ще раз. Їх покликали виступити у цьому ж храмі, але з окремою розширеною програмою.
Тим часом на тимчасово окупованій частині Донеччини та Луганщини росіяни намагаються зомбувати українських дітей. Для цього вихователі використовують і триколори, і кокошники.
Зомбують дітей на окупованих територіях
- Напередодні ми розповідали про осінтерів, яким вдалося знайти чимало цікавої інформації про колаборантів. Відомо, що у своєму прагненні відзначитися чи то вислужитися перед ворогом, вони активно поширюють кремлівські наративи. І роблять це серед діточок на тимчасово окупованих територіях України.
- Деякі люди беруться за виконання "освітніх" розпоряджень, отриманих так званою окупаційною адміністрацією. І роблять це через страх або під примусом. Але є справжні фанати "русского міра". Вони абсолютно свідомо та за власним бажанням грають на руку загарбників, влаштовуючи "перевиховання" українських дітей.
- До прикладу, Світлана Миколаївна Бречко-Болдирєва працює у дитячому садочку у Шахтарську. Вона проводить ідеологічну обробку українських дошкільнят. 12 грудня у ясельному садочку №6 вона організувала тематичне заняття до дня конституції країни-агресорки.
- А от Тетяна Володимирівна Щербань займається активним поширенням ідеї "русского міра" серед вихованців дитячого садочка "Огоньок" в Артемівську Луганської області. У соцмережах вихователька-методистка викладає світлини, на яких вона на фоні символіки ворога.