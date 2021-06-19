Местные СМИ пишут, что крокодиляриум расположился на цокольном этаже и воды туда нашло вплоть до потолка. В помещении было около 200 рептилий.

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В соцсетях сообщили, что часть крокодилов сбежали

Сначала в соцсетях распространили информацию, что рептилии погибли, впоследствии, что несколько десятков "дали деру". Однако директор заведения Виктор Жиленко заверил, что крокодилов на улицах Ялты бояться не следует. 90% жителей крокодиляриума удалось эвакуировать, однако крупнейшие из них все-таки остались.

В последние секунды почти всех успели эвакуировать – у нас недалеко алуштинский аквариум, всех вывезли туда. Пока все живы, но мы еще не откачали воду – большим крокодилам не смогли найти новое жилье, они остались,
 – сказал Жиленко.

Однако СМИ отмечают, из-за затопления помещения работники не могут попасть внутрь, поэтому вряд ли можно говорить, что с животными все в порядке.

Смотрите видео из крокодиляриума:

Что известно о потопе в Ялте

  • Только за 18 июня в городе выпало 133 миллиметра осадков.
  • Подтопленными были около 70 домов, большинство из них жилые и в центральной части.
  • Из-за непогоды возникли проблемы с электро- и газоснабжением.
  • По предварительной информации, пострадали 18 человек, один человек погиб, еще один – пропал без вести.