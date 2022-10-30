Об этом Яна рассказала в рамках проекта СВОИ. В настоящее время девушка работает редактором отдела SMM 24 канала.

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Поехали в никуда

Из Северодонецка Яна с мамой уехала в Днепр. Жители Луганской области, как отметила девушка, эвакуировались в основном именно туда.

"Мы хотели там остаться. Но через несколько дней, как мы приехали в Днепр, произошел прилет. Мы в панике собрали все вещи и поехали во Львов – в никуда. Главное было просто добраться в безопасность, а тогда как-то и будет", – сказала Она.

Прибежище девушка с мамой нашла через знакомых. Впоследствии обнаружили жилье на длительный период. Они волновались из-за обстрелов Львова и имели в планах переезд в Польшу.

Но сейчас я понимаю: даже если Беларусь вступит в войну, я не хочу уезжать из Украины. Я и тогда не хотела, но была очень испугана. Украина – мой дом, – сказала Яна.

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