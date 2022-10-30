Про це Яна розповіла у межах проєкту СВОЇ. Наразі дівчина працює редакторкою відділу SMM 24 каналу.

До теми "Страшно чекати, що прилетить у тебе": історія сммниці 24 каналу Яни про виїзд з Сєвєродонецька

Поїхали в нікуди

З Сєвєродонецьк Яна з мамою виїхала до Дніпра. Мешканці Луганщини, як зазначила дівчина, евакуювалися переважно саме туди.

"Ми хотіли там залишитися. Але через кілька днів, як ми приїхали у Дніпро, стався приліт. Ми у паніці зібрали всі речі й поїхали до Львова – у нікуди. Головне було просто добратися у безпеку, а тоді якось та й буде", – сказала Яна.

Прихисток дівчина з мамою знайшла через знайомих. Згодом знайшли житло на тривалий період. Вони переймалися через обстріли Львова й мали у планах переїзд до Польщі.

Але зараз я розумію: навіть якщо Білорусь вступить у війну, я не хочу їхати з України. Я й тоді не хотіла, але була дуже перелякана. Україна – мій дім, – сказала Яна.

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