Про це Яна розповіла у межах проєкту СВОЇ. Наразі дівчина працює редакторкою відділу SMM 24 каналу.
До теми "Страшно чекати, що прилетить у тебе": історія сммниці 24 каналу Яни про виїзд з Сєвєродонецька
Поїхали в нікуди
З Сєвєродонецьк Яна з мамою виїхала до Дніпра. Мешканці Луганщини, як зазначила дівчина, евакуювалися переважно саме туди.
"Ми хотіли там залишитися. Але через кілька днів, як ми приїхали у Дніпро, стався приліт. Ми у паніці зібрали всі речі й поїхали до Львова – у нікуди. Головне було просто добратися у безпеку, а тоді якось та й буде", – сказала Яна.
Прихисток дівчина з мамою знайшла через знайомих. Згодом знайшли житло на тривалий період. Вони переймалися через обстріли Львова й мали у планах переїзд до Польщі.
Але зараз я розумію: навіть якщо Білорусь вступить у війну, я не хочу їхати з України. Я й тоді не хотіла, але була дуже перелякана. Україна – мій дім, – сказала Яна.
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