Об этом пишет Exilenova+.

У россиян не работает "Яндекс"

В России вечером в пятницу зупинилась работа сервисов "Яндекса". В частности, пользователи в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге не могут заказать такси, так как заказы просто не создаются.

Также у россиян возникли проблемы с заказом доставки и помощником "Алиса".

Сбой случился после атаки Сил обороны Украины на дата-центры "Яндекса". Телеграмм-канал отметил, что только один из них был поражен, а еще один – поврежден.

Россияне жалуются на проблемы с сервисами: смотрите видео

Напомним, 9 октября был поражен крупнейший дата-центр "Яндекса" в Калужской области России. Военные ударили по нему с помощью беспилотников FP-1.

В результате попаданий, по данным Fire Point, несколько модулей объекта выведены из строя. Таким образом, это уже второй из пяти дата-центров российской компании, подвергшийся украинской атаке.

Кроме того, подтверждены удары по нефтеперерабатывающим заводам в Омске и Ухте, что примерно в 2 тысячах километрах от государственной границы Украины.