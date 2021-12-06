Янукович отозвал своих защитников в кассации дела о госизмене

Беглый президент Виктор Янукович отозвал своих адвокатов по делу о государственной измене. Соответствующий поступок он совершил "из-за невозможности обеспечения его права на защиту".

В частности не могут обеспечить полноценное право на защиту Януковичу "в условиях, созданных Верховным судом". Об этом сообщил адвокат бывшего политика Виталий Сердюк.

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Янукович отозвал адвокатов по делу о госизмене

Виктор Янукович сегодня (речь идет о 6 декабря – 24 канал) отозвал своих адвокатов от участия в процессе в Верховном суде из-за невозможности обеспечения его права на защиту,

– сообщил Сердюк.

Адвокат Януковича рассказал, что они намеревались организовать участие Януковича в судебных заседаниях в порядке международной правовой помощи.

Зато Верховный суд предложил задействовать собственные технические средства. Именно так, по мнению Сердюка, судьи повторили "уже проверенный ранее Оболонским райсудом прием", чтобы не допустить Януковича к участию в заседании.

Он также назвал другие причины отзыва адвокатов беглым президентом:

Верховный суд, по его словам, не учел того факта, что "в связи с карантинными мерами защита не имела возможности провести предусмотренную законом конфиденциальную встречу с клиентом и согласовать с ним правовую позицию на территории России, где он вынужден пребывать;

сейчас Виктор Янукович даже не ознакомлен с материалами кассационного производства".

Издание, ссылаясь на собственные источники, сообщило – в Верховном суде, запланированное на 11 часов 6 декабря, заседание по рассмотрению кассаций не началось.

Кстати, речь идет о деле по оккупации Крыма. Украинские правоохранители уже направляли стране-агрессору более 30 запросов о выдаче беглого президента Виктора Януковича и его окружения. Россия каждый раз отказывает.

Что известно о деле о государственной измене Виктора Януковича

В январе 2019 года Виктора Януковича Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам заключения из-за государственной измены и пособничества в ведении агрессивной войны против Украины со стороны России.

Впоследствии Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор в отношении Януковича.

После этого беглый президент решил обжаловать решение в Верховном суде.

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