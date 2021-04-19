Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что глава ОПУ Андрей Ермак советовал ему выйти из "Евросолидарности". На той же встрече глава Меджлиса Рефат Чубаров сравнил это предложение с "приглашением" от Виктора Януковича лидеров крымских татар в его команду.

Мустафа Джемилев в комментарии 24 каналу рассказал, что в ходе встречи с Андреем Ермаком Рефат Чубаров сравнил совет председателя ОПУ с предложением Виктора Януковича во время встречи в 2010 году.

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Тогда Януковичу предложили ряд инициатив по поводу крымскотатарского народа. Он взамен поставил условие: лидеры Меджлиса должны были присоединиться к его команде.

Мы ему тогда сказали, что все решает Курултай, а не мы сами. Сказали: мы за вас не голосовали, но поскольку вас избрали президентом, то мы будем с вами сотрудничать в этих вопросах,

– вспомнил тогдашний глава Меджлиса.

Предложения Ермака и Януковича – не одно и то же

По словам Мустафы Джемилева, когда Рефат Чубаров рассказывал эту историю Андрею Ермаку, то сравнил его совет с предложением президента-беглеца. Впрочем, сам Джемилев убежден, что эти предложения – совершенно разные.

"Они не были одинаковыми. Янукович это вообще нагло предлагал, а потом еще и пытался подкупить. А здесь было другое – было некое размышление: "а не лучше ли будет так", – пояснил лидер крымскотатарского народа.