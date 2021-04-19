Джемилев рассказал, как Янукович пытался подкупить крымских татар
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал, что глава ОПУ Андрей Ермак советовал ему выйти из "Евросолидарности". На той же встрече глава Меджлиса Рефат Чубаров сравнил это предложение с "приглашением" от Виктора Януковича лидеров крымских татар в его команду.
Источник:24 канал
Мустафа Джемилев в комментарии 24 каналу рассказал, что в ходе встречи с Андреем Ермаком Рефат Чубаров сравнил совет председателя ОПУ с предложением Виктора Януковича во время встречи в 2010 году.
Интересно Совет Ермака о выходе из "ЕС": Джемилев рассказал, какие бы вопросы "могли решаться быстрее"
Тогда Януковичу предложили ряд инициатив по поводу крымскотатарского народа. Он взамен поставил условие: лидеры Меджлиса должны были присоединиться к его команде.
Мы ему тогда сказали, что все решает Курултай, а не мы сами. Сказали: мы за вас не голосовали, но поскольку вас избрали президентом, то мы будем с вами сотрудничать в этих вопросах,
– вспомнил тогдашний глава Меджлиса.
Предложения Ермака и Януковича – не одно и то же
По словам Мустафы Джемилева, когда Рефат Чубаров рассказывал эту историю Андрею Ермаку, то сравнил его совет с предложением президента-беглеца. Впрочем, сам Джемилев убежден, что эти предложения – совершенно разные.
"Они не были одинаковыми. Янукович это вообще нагло предлагал, а потом еще и пытался подкупить. А здесь было другое – было некое размышление: "а не лучше ли будет так", – пояснил лидер крымскотатарского народа.
Совет Ермака Джемилеву:
- Ранее Мустафа Джемилев заявил, что во время встречи с лидерами крымскотатарского народа председатель ОПУ Андрей Ермак предлагал им создать в парламенте депутатскую группу "Крым".
- Для этого глава президентского Офиса предлагал политикам выйти из своих фракций в Верховной Раде. Мол, это помогло бы "скорее решать вопрос крымскотатарского народа".
- В то же время Джемилев заверил, что слова Ермака были исключительно советом. Мол, председатель ОПУ не может ставить ему никаких ультиматумов.
Поделиться новостью