Янукович проходит реабилитацию после операции, – адвокат

Адвокат Виталий Сердюк, который защищает интересы Виктора Януковича в суде, заявляет, что президента-беглеца прооперировали и сейчас он проходит реабилитацию.

Об этом Сердюк рассказал в комментарии "Украинской правде".

У нас была короткая встреча в клинике, где Виктор Янукович после операции проходит реабилитацию,

– отметил он.

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Адвокат также добавил, что самочувствие Януковича удовлетворительное, добавив, что их их встреча состоялась "в одной московской клинике".

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"Самочувствие нормальное, идет на поправку, сказал: "Спорт не брошу!", – отметил защитник Януковича.

Ранее, в середине ноября, Виктор Янукович не вышел на видеосвязь во время судебного заседания из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил во время игры в теннис.



В четверг, 24 января, в Оболонском районном суде Киева началось заседание, в ходе которого должны объявить приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене.