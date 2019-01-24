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      Янукович проходит реабилитацию после операции, – адвокат

      127 Читати новину українською
      Виктор Янукович
      Виктор Янукович / GettyImages

      Адвокат Виталий Сердюк, который защищает интересы Виктора Януковича в суде, заявляет, что президента-беглеца прооперировали и сейчас он проходит реабилитацию.

      Об этом Сердюк рассказал в комментарии "Украинской правде".

      У нас была короткая встреча в клинике, где Виктор Янукович после операции проходит реабилитацию,
      – отметил он.

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      Адвокат также добавил, что самочувствие Януковича удовлетворительное, добавив, что их их встреча состоялась "в одной московской клинике".

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      "Самочувствие нормальное, идет на поправку, сказал: "Спорт не брошу!", – отметил защитник Януковича.

      Ранее, в середине ноября, Виктор Янукович не вышел на видеосвязь во время судебного заседания из-за якобы тяжелой травмы позвоночника и колена, которую получил во время игры в теннис.

      В четверг, 24 января, в Оболонском районном суде Киева началось заседание, в ходе которого должны объявить приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Янукович
      Источник: 24 Канал
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