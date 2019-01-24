Янукович проходить реабілітацію після операції, – адвокат

Адвокат Віталій Сердюк, який захищає інтереси Віктора Януковича в суді, заявляє, що президента-втікача прооперували і зараз він проходить реабілітацію.

Про це Сердюк розповів у коментарі "Українській правді".

У нас була коротка зустріч у клініці, де Віктор Янукович після операції проходить реабілітацію,

– зазначив він.

Читайте також: Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"

Адвокат також додав, що самопочуття Януковича задовільне, додавши, що їхня зутріч відбулась "в одній московській клініці".

Читайте також: Оголошення вироку Януковичу у справі про держзраду: онлайн-трансляція

"Самопочуття нормальне, йде на поправку, сказав: "Спорт не кину!", – зазначив захисник Януковича.

Раніше, в середині листопада, Віктор Янукович не вийшов на відеозв'язок під час судового засідання через нібито тяжку травму хребта і коліна, яку отримав під час гри в теніс.



У четвер, 24 січня, в Оболонському районному суді Києва розпочалось засідання, під час якого мають оголосити вирок екс-президенту України Віктору Януковичу у справі про державну зраду.