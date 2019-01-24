12:48
24 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кобзон санкцій уник і шлях колегам підказав. Куди відлітають друзі Путіна
      Вєсті Кремля
      23:32, 23 січня
      Вєсті.UA: Еволюція Бойка від шістки до тринадцятки. Інтерв'ю возгордоненого Луценка
      Вєсті.UA
      19:38, 23 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Янукович проходить реабілітацію після операції, – адвокат

      342 Читать новость на русском
      Віктор Янукович
      Віктор Янукович / GettyImages

      Адвокат Віталій Сердюк, який захищає інтереси Віктора Януковича в суді, заявляє, що президента-втікача прооперували і зараз він проходить реабілітацію.

      Про це Сердюк розповів у коментарі "Українській правді".

      У нас була коротка зустріч у клініці, де Віктор Янукович після операції проходить реабілітацію,
      – зазначив він.

      Читайте також: Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"

      Адвокат також додав, що самопочуття Януковича задовільне, додавши, що їхня зутріч відбулась "в одній московській клініці".

      Читайте також: Оголошення вироку Януковичу у справі про держзраду: онлайн-трансляція

      "Самопочуття нормальне, йде на поправку, сказав: "Спорт не кину!", – зазначив захисник Януковича.

      Раніше, в середині листопада, Віктор Янукович не вийшов на відеозв'язок під час судового засідання через нібито тяжку травму хребта і коліна, яку отримав під час гри в теніс.

      У четвер, 24 січня, в Оболонському районному суді Києва розпочалось засідання, під час якого мають оголосити вирок екс-президенту України Віктору Януковичу у справі про державну зраду.

       

      Теги: Новини політики Новини України Віктор Янукович
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      сьогодні , 12:03 Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      Лев Парцхаладзе 166
      Тетянин день: афіша подій у Києві та Львові
      сьогодні , 09:00 Тетянин день: афіша подій у Києві та Львові
      2874
      Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      23 січня , 17:54 Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
      Яніна Ткачук 5002
      Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      сьогодні , 08:40 Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      Артем Овдієнко 2660
      Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"
      сьогодні , 07:02 Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"
      Ірина Лаб'як 4150
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук