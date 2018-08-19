Янукович стал токсичным для Кремля, – политолог

После вынесения приговора Виктора Януковича могут арестовать и экстрадировать в Украину, если он поедет в Европу. Хотя экс-президент-беглец сегодня ограничен в передвижениях даже по Москве.

Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Как замечает политолог, страны, которые входят в систему Интерпола, с которыми мы подписали соглашения о взаимной помощи в уголовных процессах, являются членами соответствующей Конвенции ООН, будут обязаны задержать Януковича и экстрадировать его в Украину.

Хотя, отмечает Вигиринский, вряд ли Янукович куда-то уедет, кроме стран СНГ или Китая. К тому же, есть информация, что он и в России очень ограничен в своих локальных передвижениях админресурсом и договоренностями с Кремлем. Даже в Москве.

Януковичу запрещено заходить во властные кабинеты России, потому что он токсичен для многих российских чиновников. Любое появление Януковича и его сына в государственных российских коридорах – это фотофиксация – где были, с кем говорили. Соответственно, те, с кем Янукович будет встречаться, могут попасть под санкции. Им могут запретить выезд на Запад,

– отмечает Андрей Вигиринский.

Эксперт также добавил, что у Януковича нет российского гражданства. Есть вид на жительство или временная справка. Причем, это удостоверение срочное – и каждое его продолжение – это плата больших сумм, которые Янукович украл в Украине.

Напомним, 16 августа в Оболонском районном суде Киева состоялось заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Во время него прокуроры Главной военной прокуратуры объявили свой приговор: они просят для "легитимного" 15 лет тюрьмы. Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.