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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Янукович став токсичним для Кремля, – політолог

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Зустрічі з Януковичем стали небезпечними
Зустрічі з Януковичем стали небезпечними / Фото з відкритих джерел

Після винесення вироку Віктора Януковича можуть заарештувати і екстрадувати до України, якщо він поїде до Європи. Хоча екс-президент-утікач сьогодні обмежений у пересуваннях навіть по Москві.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Як зауважує політолог, країни, які входять до системи Інтерполу, з якими ми підписали угоди про взаємну допомогу в кримінальних провадженнях, є членами відповідної Конвенції ООН, будуть зобов’язані затримати Януковича і екстрадувати його в Україну.

Хоча, зазначає Вігірінський, навряд чи Янукович кудись виїде, крім країн СНД чи Китаю. До того ж, є інформація, що він і в Росії дуже обмежений в своїх локальних пересуваннях адмінресурсом і домовленостями з Кремлем. Навіть у Москві.

Януковичу заборонено заходити до владних кабінетів Росії, тому що він токсичний для багатьох російських чиновників. Будь-яка поява Януковича і його сина в державних російських коридорах – це фотофіксація – де були, з ким говорили. Відповідно, ті, з ким Янукович зустрічатиметься, можуть потрапити під санкції. Їм можуть заборонити виїзд на Захід,
– зазначає Андрій Вігірінський.

Експерт також додав, що в Януковича немає російського громадянства. Є вид на проживання чи тимчасова довідка. Причому, це посвідчення строкове – і кожне його продовження – це плата великих сум, які Янукович украв в Україні.

Нагадаємо, 16 серпня в Оболонському районному суді Києва відбулося засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Під час нього прокурори Головної військової прокуратури оголосили свій вирок: вони просять для "легітимного" 15 років в'язниці. Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Теги: Новини України Анексія Криму Війна на Донбасі Новини політики Віктор Янукович
Джерело: 24 канал
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