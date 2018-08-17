Чи зможе Росія протидіяти новим санкціям США

США, швидше за все, ухвалять закон про нові санкції, який передбачає заборону на доларові розрахунки для російських державних банків. Для Росії це буде удар. Кремль піде в жорстку оборону.

Про це 24 каналу розповів директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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За словами політолога, частина американських еліт хоче ухвалення цього закону, щоб використати його з метою посилення тиску на Путіна. Це серйозний натяк Путіну, і в самій Росії дуже серйозно до цього ставляться. Російські банки вже готуються.

Трамп може зустрічатися з Путіним, підігрувати йому, але водночас намагається робити те, що ініціюють американські політичні еліти. При своєму радикалізмі Трамп часто приймає системні рішення,

– вважає Давидюк.

На його думку, Росія не зможе нічого вдіяти і якось цьому протистояти. Є старий план по переходу на розрахунки в національних валютах. Це рухає Китаєм і колись було ідеєю Росії. Експертне середовище вважає, що буде розвиток біткоїнів як альтернатива долару.

"Росія не зможе перейти на розрахунки в рублях. Об’єм світової готівки в глобальній торгівлі – в доларах. І переходити можна на валюти економічно розвинених країн, чиї компанії широко присутні в світі, а не тих, проти яких введені санкції. Якби це було так, то долар Зімбабве був би світовою валютою. Ніхто з російських олігархів гроші в рублях не зберігає. Тому перехід на російський рубль як глобальну валюту можливий у теоретичних планах президентської резиденції Путіна. Але за її межами навіть міністр фінансів Росії крутить пальцем біля голови", – зауважив Микола Давидюк.

Нагадаємо, Конгрес США опублікував текст законопроекту S. 3336 під назвою "Про посилення НАТО, боротьби з міжнародною кіберзлочинністю та накладення додаткових санкцій на Російську Федерацію", який передбачає заборону на доларові розрахунки для російських державних банків. Водночас спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що говорити про скасування санкцій проти Росії можна буде лише після її згоди на імплементацію Мінських угод. За його словами, санкції вже мають ефект, хоча поки що не змінили фундаментально політики Росії щодо Криму й Донбасу.