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Посилення санкцій проти РФ: у США розкрили деталі нового законопроекту

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Нові санкції проти РФ
Нові санкції проти РФ / glavcom.ua

Американський Конгрес опублікував текст законопроекту про нові санкції проти Російської Федерації. Законопроект S. 3336 під назвою "Про посилення НАТО, боротьби з міжнародною кіберзлочинністю та накладення додаткових санкцій на Російську Федерацію".

Законопрект опублікований на сайті Конгресу.

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Запровадити санкції проти російських держбанків і нових випусків держборгу РФ пропонують сенатори Ліндсі Грем, Боб Менендес, Кору Гарднер, Бен Кардін, Джон Маккейн і Джин Шахін.

Якщо буде прийнятий відповідний закон, резидентам США буде заборонено брати участь в операціях з новим держборгом РФ, випущеним через 180 днів після вступу закону в силу. Заборона буде поширюватися на всі держоблігації, а також похідні фінансові інструменти з терміном обігу понад 14 днів.

Сенатори пропонують ввести заборону на операції і заморозити власність у США "одного або кількох фінансових інститутів", зокрема російських банків ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а також Банк Москви.

Російські державні банки перебувають під секторальними санкціями з 2014 року, але ці санкції забороняють тільки залучення нового боргового та акціонерного фінансування в США. Нові пропозиції сенаторів передбачають неможливість для перерахованих банків стандартних доларових розрахунків через кореспондентські рахунки в банках США.

Нові санкції проти Росії мають ввести вже через тиждень. Раніше у Кремлі їх назвали економічною війною проти Москви. Адже нові обмеження позначаться на 70% російської економіки та 40% робітників. Вони стосуватимуться заборони експорту стратегічно важливих безпекових технологій та товарів до Росії.

Теги: Новини США Новини Росії Санкції Новини політики
Джерело: 24 Канал
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