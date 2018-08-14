Усиление санкций против РФ: в США раскрыли детали нового законопроекта

Американский Конгресс опубликовал текст законопроекта о новых санкциях против Российской Федерации. Законопроект S. 3336 под названием "Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию".

Законопроект опубликован на сайте Конгресса.

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Ввести санкции против российских госбанков и новых выпусков госдолга РФ предлагают сенаторы Линдси Грэм, Роберт Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.



Если будет принят соответствующий закон, резидентам США будет запрещено участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу. Запрет будет распространяться на все гособлигации, а также производные финансовые инструменты со сроком обращения более 14 дней.



Сенаторы предлагают ввести запрет на операции и заморозить собственность в США "одного или нескольких финансовых институтов", в частности российских банков ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а также Банк Москвы.



Российские государственные банки находятся под секторальными санкциями с 2014 года, но эти санкции запрещают только привлечение нового долгового и акционерного финансирования в США. Новые предложения сенаторов предусматривают невозможность для перечисленных банков стандартных долларовых расчетов через корреспондентские счета в банках США.

Новые санкции против России должны ввести уже через неделю. Ранее в Кремле их назвали экономической войной против Москвы. Ведь новые ограничения скажутся на 70% российской экономики и 40% рабочих. Они будут касаться запрета экспорта стратегически важных безопасностных технологий и товаров в Россию.