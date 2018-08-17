08:44
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
28°C 17°C
  • суббота
    30°C 18°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
  • понедельник
    28°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, 16 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, 15 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сможет ли Россия противодействовать новым санкциям США

303 Читати новину українською
США хотят запретить долларовые расчеты для России
США хотят запретить долларовые расчеты для России / 24 Канал

США, скорее всего, примут закон о новых санкциях, предусматривающий запрет на долларовые расчеты для российских государственных банков. Для России это будет удар. Кремль пойдет в жесткую оборону.

Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

Читайте также: Украина хочет расширить санкции против России: появилась реакция Москвы

По словам политолога, часть американских элит хочет принятия этого закона, чтобы использовать его с целью усиления давления на Путина. Это серьезный намек Путину, и в самой России очень серьезно к этому относятся. Российские банки уже готовятся.

Трамп может встречаться с Путиным, подыгрывать ему, но одновременно пытается делать то, что инициируют американские политические элиты. В своем радикализме Трамп часто принимает системные решения,
– считает Давидюк.

По его мнению, Россия не сможет ничего сделать и как-то этому противостоять. Есть старый план по переходу на расчеты в национальных валютах. Это движет Китаем и когда-то было идеей России. Экспертная среда считает, что будет развитие биткоинов как альтернативы доллару.

"Россия не сможет перейти на расчеты в рублях. Объем мировой наличности в глобальной торговле – в долларах. И переходить можно на валюты экономически развитых стран, чьи компании широко присутствуют в мире, а не тех, против которых введены санкции. Если бы это было так, то доллар Зимбабве был бы мировой валютой. Никто из российских олигархов деньги в рублях не хранит. Поэтому переход на российский рубль как глобальную валюту возможен в теоретических планах президентской резиденции Путина. Но за ее пределами даже министр финансов России крутит пальцем у виска", – отметил Николай Давидюк.

Напомним, Конгресс США опубликовал текст законопроекта S. 3336 под названием "Об усилении НАТО, борьбы с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию", предусматривающий запрет на долларовые расчеты для российских государственных банков. В то же время специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что говорить об отмене санкций против России можно будет только после его согласия на имплементацию Минских соглашений. По его словам, санкции уже имеют эффект, хотя пока не изменили фундаментально политики России в отношении Крыма и Донбасса.

Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Санкции
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Под Широкино продолжается бой, погибли не менее шести террористов, — "Азов"
 10 февраля 2015 , 20:12
Боевики прокомментировали введение вооруженной миссии ОБСЕ
 24 октября 2016 , 19:15 1
Символічна збірна першого туру УПЛ
 19 июля 2017 , 10:17
Россия – Египет: анонс матча ЧМ-2018
 19 июня , 09:04
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук