Сможет ли Россия противодействовать новым санкциям США

США, скорее всего, примут закон о новых санкциях, предусматривающий запрет на долларовые расчеты для российских государственных банков. Для России это будет удар. Кремль пойдет в жесткую оборону.

Об этом 24 каналу рассказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

Читайте также: Украина хочет расширить санкции против России: появилась реакция Москвы

По словам политолога, часть американских элит хочет принятия этого закона, чтобы использовать его с целью усиления давления на Путина. Это серьезный намек Путину, и в самой России очень серьезно к этому относятся. Российские банки уже готовятся.

Трамп может встречаться с Путиным, подыгрывать ему, но одновременно пытается делать то, что инициируют американские политические элиты. В своем радикализме Трамп часто принимает системные решения,

– считает Давидюк.

По его мнению, Россия не сможет ничего сделать и как-то этому противостоять. Есть старый план по переходу на расчеты в национальных валютах. Это движет Китаем и когда-то было идеей России. Экспертная среда считает, что будет развитие биткоинов как альтернативы доллару.

"Россия не сможет перейти на расчеты в рублях. Объем мировой наличности в глобальной торговле – в долларах. И переходить можно на валюты экономически развитых стран, чьи компании широко присутствуют в мире, а не тех, против которых введены санкции. Если бы это было так, то доллар Зимбабве был бы мировой валютой. Никто из российских олигархов деньги в рублях не хранит. Поэтому переход на российский рубль как глобальную валюту возможен в теоретических планах президентской резиденции Путина. Но за ее пределами даже министр финансов России крутит пальцем у виска", – отметил Николай Давидюк.

Напомним, Конгресс США опубликовал текст законопроекта S. 3336 под названием "Об усилении НАТО, борьбы с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию", предусматривающий запрет на долларовые расчеты для российских государственных банков. В то же время специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что говорить об отмене санкций против России можно будет только после его согласия на имплементацию Минских соглашений. По его словам, санкции уже имеют эффект, хотя пока не изменили фундаментально политики России в отношении Крыма и Донбасса.