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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украина хочет расширить санкции против России: появилась реакция Москвы

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В России возмутились планам Украины расширить санкции против РФ
В России возмутились планам Украины расширить санкции против РФ / Фото из открытых источников

Российская Федерация возмутилась намерением Украины создать санкционный список россиян, причастных к незаконному удержанию украинских политзаключенных в РФ.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

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Пресс-секретарь российского ведомства отметила, что Москва будет рассматривать включение Киевом политиков РФ к создаваемому аналогу "списка Магнитского" как грубое нарушение норм международного права.

Анонсированный киевским режимом пакет, который можно сравнить со "списком Магнитского", – очередная попытка ввести односторонние принудительные меры, противоречащие международному праву и практике цивилизованного межгосударственного общения,
– возмутилась Захарова.

По ее словам, эти правонарушения якобы никем не доказаны, а Украина "нарушает принципы презумпции невиновности".

"Создается впечатление, что украинская власть следует дурному примеру из-за океана и имеет намерения в нарушении", – отметила представительница МИД РФ.

Напомним, накануне министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина будет призывать международных партнеров ввести дополнительные персональные санкции против руководства России по аналогу "списка Магнитского" за незаконное содержание украинских пленников в РФ.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости России Новости политики Санкции
Источник: 24 Канал
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