Україна хоче розширити санкції проти Росії: з'явилася реакція Москви

Російська Федерація обурилися наміром України створити санкційний список росіян, які причетні до незаконного утримання українських політв'язнів у РФ.

Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає ТАСС.

Читайте також: Чотири роки війни: що зробила Україна для стримування Росії

Речниця російського відомства зазначила, що Москва буде розглядати включення Києвом політиків РФ до створюваного аналогу "списку Магнітського" як грубе порушення норм міжнародного права.

Анонсований київським режимом пакет, який можна порівняти зі "списком Магнітського", – чергова спроба запровадити односторонні примусові заходи, що суперечать міжнародному праву і практиці цивілізованого міждержавного спілкування,

– обурилася Захарова.

За її словами, ці правопорушення нібито ніким не доведені, а Україна "порушує принципи презумпції невинуватості".

"Складається враження, що українська влада наслідує поганий приклад з-за океану і має намір у порушенні ", – наголосила представниця МЗС РФ.

Нагадаємо, напередодні міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що Україна буде закликати міжнародних партнерів запровадити додаткові персональні санкції проти керівництва Росії за аналогом "списку Магнітського" через незаконне утримання українських бранців у РФ.