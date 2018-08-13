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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна пропонує світу вдарити новими санкціями по керівництву Росії

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Україна запропонує світу запровадити нові санції проти Росії
Україна запропонує світу запровадити нові санції проти Росії / Фото з відкритих джерел

Україна буде закликати міжнародних партнерів запровадити додаткові персональні санкції проти керівництва Росії за аналогом "списку Магнітського" через незаконне утримання українських бранців у РФ.

Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко під час прес-конференції на тему "Подача нової міждержавної заяви України проти Російської Федерації до ЄСПЛ".

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"Ми будемо звертатися до наших міжнародних партнерів з пропозицією формувати окремий санкційний список за аналогом "списку Магнітського", де буде фактично перелік тих осіб, які причетні до викрадення і позбавлення волі, знущання і катування над українськими громадянами, які є політичними ув'язненими на території РФ", – наголосив політик.

Міністр юстиції зауважив, що зараз дуже багато роботи проводиться на рівні дипломатичної комунікації з Росією.

Вперше подається юридичний документ українським урядом проти РФ, який описує ті масові порушення прав людини, що допускаються проти українських політв'язнів на території РФ, з конкретними прізвищами причетних до цього російських посадовців, зокрема і високопосадовців. І це для нас аргумент перед нашими міжнародними партнерами щодо введення додаткових персональних санкцій, персональних санкцій проти всього керівництва РФ, які причетні до цих політично мотивованих переслідувань,
– сказав Петренко.

За його словами, відтоді, коли цей позов буде поданий, Україна розраховуватиме, що Європейський суд з прав людини буде оперативно розглядати цю справу. Чиновник також зазначив, що це вже шоста міждержавна заява України до ЄСПЛ.

"Ми будемо звертатися, щоб ця справа була визначена як пріоритетна, оскільки мова йде про долю людей, які перебувають у дуже важкому і психологічному, і фізичному стані", – підсумував міністр.

Відео коментаря Павла Петренка

Нагадаємо, 10 серпня Україна подала міждержавну заяву до ЄСПЛ проти Росії через порушення прав українських політв'язнів. Позов складається із 130 сторінок, на яких описується порушення щодо 71 політв’язня Кремля. Проте перелік є відкритим і буде доповнюватися залежно від кількості зібраних доказів.

Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Санкції Павло Петренко Міністерство юстиції Європейський суд Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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