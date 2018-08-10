ЄС звернувся до РФ з проханням звільнити Сенцова

Європейський союз відреагував на погіршення стану здоров’я Олега Сенцова та очікує від РФ надання йому необхідного лікування та звільнення усіх незаконно затриманих громадян України.

Про це заявив речник Європейської зовнішньополітичної служби.

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Згідно з повідомленнями, стан здоров'я пана Сенцова швидко погіршується. Ми очікуємо, що Росія надасть йому необхідне лікування в умовах кваліфікованих медичних установ відповідно до попереднього рішення Європейського суду з прав людини від 25 липня"

– заявив представник ЄС.

"Європейський Союз очікує, що міжнародні стандарти в області прав людини дотримуватимуться на Кримському півострові, а всі незаконно затримані в Росії та на Кримському півострові громадяни України будуть звільнені негайно", – наголосили в заяві.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова 9 серпня опублікувала свіжі фото незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Ці фото надала російська сторона.