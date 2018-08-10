Звернення мами Сенцова вже передали на розгляд комісії з питань помилування, – Денісова

Українська омбудсвумен Людмила Денісова повідомила про те, що звернення мами українського режисера Сенцова про помилування її сина вже передали Комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецкого автономного округу.

Про це правозахисниця написала на своїй сторінці у Facebook.

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Звернення Людмили Сенцової про помилування сина передано для розгляду Комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецкого автономного округу,

– йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, Денісова звернулася до комісії із проханням, щоб вона розглянула це клопотання якомога швидше.

Нагадаємо, 10 серпня минає уже 89-й день голодування незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова. Напередодні його сестра Наталія Каплан повідомила, що стан брата не просто поганий – він катастрофічний – він практично не встає. Особисто просити про помилування Олег Сенцов відмовився.

7 серпня адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе повідомив про значне погіршення його стану. У режисера знизився рівень гемоглобіну, а серцебиття сповільнилось до 40 ударів за хвилину.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.