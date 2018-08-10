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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Обращение мамы Сенцова уже передали на рассмотрение комиссии по вопросам помилования, – Денисова

21 Читати новину українською
Мама политзаключенного Людмила Сенцова написала обращение еще в середине июля
Мама политзаключенного Людмила Сенцова написала обращение еще в середине июля / ua.krymr.com

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова сообщила о том, что обращение мамы украинского режиссера Сенцова о помиловании ее сына уже передали Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом правозащитница написала на своей странице в Facebook.

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Обращение Людмилы Сенцовой о помиловании сына передано для рассмотрения Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,
– говорится в сообщении.

В свою очередь, Денисова обратилась в комиссию с просьбой, чтобы она рассмотрела это ходатайство как можно скорее.

Напомним, 10 августа проходит уже 89-й день голодовки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Накануне его сестра Наталья Каплан сообщила, что состояние брата не просто плохое – оно катастрофическое – он практически не встает. Лично просить о помиловании Олег Сенцов отказался.

7 августа адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил о значительном ухудшении его состояния. У режиссера снижение уровня гемоглобина, а сердцебиение замедлилось до 40 ударов в минуту.

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости России заложники Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости политики
Источник: 24 канал
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