Обращение мамы Сенцова уже передали на рассмотрение комиссии по вопросам помилования, – Денисова

Украинская омбудсвумен Людмила Денисова сообщила о том, что обращение мамы украинского режиссера Сенцова о помиловании ее сына уже передали Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом правозащитница написала на своей странице в Facebook.

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Обращение Людмилы Сенцовой о помиловании сына передано для рассмотрения Комиссии по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,

– говорится в сообщении.

В свою очередь, Денисова обратилась в комиссию с просьбой, чтобы она рассмотрела это ходатайство как можно скорее.

Напомним, 10 августа проходит уже 89-й день голодовки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Накануне его сестра Наталья Каплан сообщила, что состояние брата не просто плохое – оно катастрофическое – он практически не встает. Лично просить о помиловании Олег Сенцов отказался.



7 августа адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил о значительном ухудшении его состояния. У режиссера снижение уровня гемоглобина, а сердцебиение замедлилось до 40 ударов в минуту.

За что в России осудили Олега Сенцова?Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.