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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

ЕС обратился к РФ с просьбой освободить Сенцова

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото из открытых источников

Европейский союз отреагировал на ухудшение состояния здоровья Олега Сенцова и ожидает от РФ предоставление ему необходимого лечения и освобождения всех незаконно задержанных граждан Украины.

Об этом заявил представитель Европейской внешнеполитической службы.

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Согласно сообщениям, состояние здоровья господина Сенцова быстро ухудшается. Мы ожидаем, что Россия предоставит ему необходимое лечение в условиях квалифицированных медицинских учреждений в соответствии с предыдущим решением Европейского суда по правам человека от 25 июля 
заявил представитель ЕС.

"Европейский Союз ожидает, что на Крымском полуострове будут придерживаться международных стандартов в области прав человека, а все незаконно задержанные в России и на Крымском полуострове граждане Украины будут освобождены немедленно", – отметили в заявлении.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 9 августа опубликовала свежие фото незаконно осужденного России украинского режиссера Олега Сенцова. Эти фото предоставила российская сторона.

Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Евросоюз Украинцы в плену РФ Олег Сенцов заложники
Источник: 24 канал
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