Україна подала позов проти Росії в ЄСПЛ через порушення прав політв'язнів

Україна подала міждержавну заяву до Європейського суду з прав людини проти Росії через порушення прав українських політв'язнів. Позов складається із 130 сторінок, на яких описується порушення щодо 71 політв’язня Кремля.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції, уповноважений у справах ЄСПЛ, Іван Ліщина.

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В заяві описано порушення щодо 71 політв’язня на 130 сторінках із близько трьох тисяч сторінок доповнень,

– зазначив Ліщина.

У заяві уряд України заявляє про системні порушення з боку Російської Федерації Конвеції про захист прав людини та основних свобод, а саме:

- Стаття 3 (заборона катувань та принижуючого гідність поводження);

- Стаття 5 (особиста свобода);

- Стаття 6 (справедливий суд);

- Стаття 8 (повага до особистого та сімейного життя);

- Стаття 10 (свобода вираження поглядів);

- Стаття 13 (ефективний засіб захисту);

- Стаття 18 (заборона використання дозволених Конвенцією обмежень прав для цілій інших ніж ті, для яких вони були передбачені) щодо українських громадян, яких Росія переслідує за політичними мотивами.

"Щодо Клиха, Балуха, Куку та Литвинова додатково подані заяви по Правилу 39 щодо надання належного медичного забезпечення та інформації щодо стану здоров'я" , – додав Ліщина.