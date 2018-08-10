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Украина подала иск против России в ЕСПЧ из-за нарушения прав политзаключенных

26 Читати новину українською
Украина подала иск против России в ЕСПЧ
Украина подала иск против России в ЕСПЧ / Иллюстративное фото

Украина подала межгосударственное заявление в Европейский суд по правам человека против России из-за нарушения прав украинских политзаключенных. Иск состоит из 130 страниц, на которых описывается нарушение в отношении 71 политзаключенного Кремля.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ, Иван Лищина.

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В заявлении описаны нарушения относительно 71 политзаключенного на 130 страницах из около трех тысяч страниц дополнений,
– отметил Лещина.

В заявлении правительство Украины заявляет о системных нарушениях со стороны Российской Федерации Конвеции о защите прав человека и основных свобод, а именно:

- Статья 3 (запрет пыток и унижающего достоинство обращения);

- Статья 5 (личная свобода);

- Статья 6 (справедливый суд);

- Статья 8 (уважение к личной и семейной жизни);

- Статья 10 (свобода выражения взглядов);

- Статья 13 (эффективное средство защиты);

- Статья 18 (запрет использования разрешенных Конвенцией ограничений прав для целей иных, чем те, для которых они были предусмотрены) относительно украинских граждан, которых Россия преследует по политическим мотивам.

"Относительно Клиха, Балуха, Куку и Литвинова дополнительно поданы заявления по Правилу 39 относительно предоставления надлежащего медицинского обеспечения и информации насчет состояния здоровья" , – добавил Лещина.

 

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Новости России Евросоюз Новости политики
Источник: 24 Канал
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