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Украина предлагает миру ударить новыми санкциями по руководству России

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Украина предложит миру ввести новые санции против России
Украина предложит миру ввести новые санции против России / Фото из открытых источников

Украина будет призывать международных партнеров ввести дополнительные персональные санкции против руководства России по аналогу "списка Магнитского" за незаконное содержание украинских пленников в РФ.

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко во время пресс-конференции на тему "Подача нового межгосударственного заявления Украины против Российской Федерации в ЕСПЧ".

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"Мы будем обращаться к нашим международным партнерам с предложением формировать отдельный санкционный список по аналогии "списка Магнитского", где будет фактически перечень лиц, причастных к похищению и лишению свободы, издевательствам и пыткам над украинскими гражданами, которые являются политическими заключенными на территории РФ", – подчеркнул политик.

Министр юстиции отметил, что сейчас очень много работы проводится на уровне дипломатической коммуникации с Россией.

Впервые подается юридический документ украинским правительством против РФ, который описывает те массовые нарушения прав человека, допускаемых против украинских политзаключенных на территории РФ, с конкретными фамилиями причастных к этому российских должностных лиц, в том числе и чиновников. И это для нас аргумент перед нашими международными партнерами по введению дополнительных персональных санкций, персональных санкций против всего руководства РФ, причастных к этим политически мотивированных преследований,
– сказал Петренко.

По его словам, с тех пор, когда этот иск будет подан, Украина будет рассчитывать, что Европейский суд по правам человека будет оперативно рассматривать это дело. Чиновник также отметил, что это уже шестое межгосударственное заявление Украины в ЕСПЧ.

"Мы будем обращаться, чтобы это дело было определена как приоритетное, поскольку речь идет о судьбе людей, которые находятся в очень тяжелом и психологическом и физическом состоянии", – подытожил министр.

Напомним, 10 августа Украина подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ против России за нарушения прав украинских политзаключенных. Иск состоит из 130 страниц, на которых описывается нарушения в отношении 71 политзаключенного Кремля. Однако перечень открытый и будет дополняться в зависимости от количества собранных доказательств.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости России Санкции Европейский суд Министерство юстиции Павел Петренко
Источник: 24 Канал
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