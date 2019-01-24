Януковича осудили на 13 лет: забавная реакция соцсетей

Судебный процесс над экс-президентом Украины длился полтора года. 24 января огласили приговор обвиняемому в государственной измене Виктору Януковичу – если он вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

На эту весть сразу появилась бурная реакция соцсетей.

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Пользователи соцсетей вспоминают прошлое Януковича, когда он занимался воровством шапок, приравнивают его пребывания в России – с отбыванием приговора, а еще в шутку напоминают, что бывший президент, которого официально лишили такого статуса, был, между прочим, профессором и даже писал книги.

Блогер Роман Шрайк пишет, что Виктор Янукович вряд ли сядет в украинскую тюрьму, ведь российская сторона его не выдаст, но эту точку надо было поставить, и ее поставили.

Можно сказать, что беглый президент, предавший Родину, приговорен к высшей мере наказания – пожизненному пребыванию в Российской Федерации,

– говорится в сообщении.

Приговор Януковичу / фото со страницы Егора Шумихина

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?

После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Следовательно, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене, пособничеству в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничеству в ведении агрессивной войны