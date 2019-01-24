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      Януковича засудили на 13 років: кумедна реакція соцмереж

      815 Читать новость на русском
      Януковича засудили на 13 років: кумедна реакція соцмереж
      Януковича засудили на 13 років: кумедна реакція соцмереж / Соцмережі

      Судовий процес над екс-президентом України тривав півтора року. 24 січня оголосили вирок обвинуваченому у державній зраді Віктору Януковичу – якщо він повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

      На цю звістку одразу з'явилась бурхлива реакція соцмереж.

      Читайте також: Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"

      Користувачі соцмереж згадують минуле Януковича, коли він займався крадіжками шапок, прирівнюють його переховування в Росії – з відбуванням вироку, а ще жартома нагадують, що колишній президент, якого офіційно позбавили такого статусу, був, між іншим, професором і навіть писав книжки.

      Блогер Роман Шрайк пише, що Віктор Янукович навряд чи сяде до української в'язниці, адже російська сторона його не видасть, але цю крапку треба було поставити, і її поставили.

      Можна сказати, що президент-втікач, який зрадив батьківщину, засуджений до вищої міри покарання – довічного перебування в Російській Федерації,
      – йдеться у повідомленні.

      Вирок Януковичу / фото зі сторінки Єгора Шуміхіна
      Вирок Януковичу / фото зі сторінки Єгора Шуміхіна

      У чому полягає державна зрада Віктора Януковича? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відтак, його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про державну зраду, пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництво у веденні агресивної війни

      Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Судді Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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