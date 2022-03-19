Начали готовить еще в январе, – пленник рассказал, как планировали наступление России на Украину

Один из пленных российских военных рассказал, как проходила подготовка к наступлению на Украину. Он отметил, что к ведению войны против Украины их начали готовить еще в январе.

Детальнее о том, что начало делаться тогда в оккупационных войсках, 19 марта рассказал пленный Игорь Руденко. По его словам, знал об этом больше коллег, потому что был "руководителем связи".

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Довозить пришлось немало

По словам пойманного врага, для подготовки приехали люди, которые начали знакомиться с положением. В их части каждый день делали построение для проверки солдат.

В январе в нашу часть приехало руководство. Проводили марши и проверяли боеготовность. Комплектовали личный состав,

– рассказал Руденко.

Он отметил, что осуществляли обеспечение практически всем, чем могли. Что им привезли для наступления:

каски и бронежилеты;

гранатометы;

гранаты;

другие боеприпасы;

дополнительную форму.

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