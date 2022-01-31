Январский раунд российско-украинского противостояния: краткие итоги

Угроза нового полномасштабного российского вторжения в Украину стала главной темой международной политики в первый месяц 2022 года. Далее читайте на украинском.

Захід підтримав Україну

Байден провів успішну зовнішньополітичну операцію, успішно змобілізувавши внутрішній електорат (що важливо) і міжнародних партнерів.

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Він продемонстрував класичну схему американської реакції на небезпеку. Ну, і напередодні листопадових виборів підняв собі рейтинги.

Британія повертається на глобальну сцену активним гравцем, будуючи нові союзи та альянси по всьому світу.

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Україна отримала багато внаслідок цього загострення.

Небувалу увагу ЗМІ (хоч і різнопланову та відмінну за емоційним забарвленням), гарантії підтримки надалі, зброю.

Та дуже хороші стартові умови для входу до наступного етапу боротьби.

Яку гру веде Росія

Кремль виступив у традиційному форматі "Я загрожую". Хід був зрозумілий: Байден ще у квітні минулого року звернув увагу на це угруповання на кордоні.

Путін відповів: "А нам подобається тримати Америку, Європу та Україну у напрузі".

Далі Путін розіграв другу карту – "ультиматум про гарантії". Він отримав відповідь у рамках першого раунду: були названі всі можливі санкції. Але при цьому нічого загрозливого персонально йому не було.

І кожна заява про наслідки супроводжувалася заявою про те, що всі готові до дипломатичного шляху вирішення проблеми.

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Новий раунд

Цікаво буде поспостерігати за сьогоднішнім засіданням РадБезу ООН, але переконаний там все буде без сенсацій.

Захід звинувачуватиме Росію. Останні казатимуть, що Захід нагнітає ситуацію

У чому проблема другого раунду?

Проблеми дві:

Гравцям буде не просто робити "ходи назад". Шахи запущені і для того, щоб рухатись в усі напрямки на геополітичній шахівниці потрібно бути фігурою, а не пішаком. Хто буде готовий – отримає переваги. Хто займе твердолобу позицію – програє.

Друга проблема полягає в тому, що ані Україна, ані Кремль не можуть бути стороною переговорів. Одна із причин – ці два гравці "брешуть всім і самі собі".

Через що ніхто не може зрозуміти, де межі мінімальної довіри, які необхідні під час переговорів.

Що далі

Путін продовжуватиме у якійсь формі підтримувати ескалацію, дрібно шкодити, і маневрувати своєю "військово-технічною відповіддю".

У відповідь будуть нові дозовані санкції, зміцнення східного флангу, стіна для Кремля.

Україні надаватимуть зброю.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж, міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Паралельно продовжуватиметься тиск на владу, від якої вимагатимуть реформ і дотримання взятих обіцянок (наприклад, обрання САП).

Протистояння триватиме.

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