Об инциденте издание сообщает со ссылками на местные информационные сайты. Танкер прибыл в японский порт Музисима через Тихий океан.
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Корабль причалил с мертвым китом на носу
Очевидцы были поражены видом корабля, заходившего в гавань в городе Курасики. Ведь на его носу был гигантский кит, увы, уже мертвый.
Экипаж заверил, что никто и не подозревал, что судно задело кита.
Пресс-секретарь департамента береговой охраны Мидзусима отметил, что они никогда не видели ничего подобного. Поэтому меры по предотвращению повторения такого инцидента пересмотрят.
"Я рыбачу здесь несколько десятилетий, но впервые увидел кита", – добавил местный рыбак.
Что известно о погибшем животном
- Вид кита пока еще не подтвердили. Однако Институт исследований китообразных предположил, что это полосач финвал, признанный международным союзом охраны природы уязвимым видом.
- Он является вторым по длине видом китообразных на Земле после синего кита. Тот в длине достигает 27,3 метра, весит до 74 тонн.
Корабль причалил к гавани с мертвым китом на носу / Фото Newsflash