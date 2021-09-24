Про інцидент видання повідомляє з посиланнями на місцеві інформаційні сайти. Танкер прибув до японського порту Музісіма через Тихий океан.

Читайте також Мертві птахи падали на перехожих: у Росії зафіксували масову загибель ворон

Корабель причалив з мертвим китом на носі

Очевидці були вражені виглядом корабля, який заходив у гавань у місті Курасікі. Адже на його носі був велетенський кит, на жаль, уже мертвий.

Екіпаж запевнив, що ніхто й не підозрював, що судно зачепило кита.

Прессекретар департаменту берегової охорони Мідзусіма зазначив, що вони ніколи не бачили чогось подібного. Тому заходи щодо запобігання повторенню такого інциденту переглянуть.

"Я рибалю тут декілька десятиліть, але вперше побачив кита", – додав місцевий рибалка.

Що відомо про загиблу тварину

Вид кита наразі ще не підтвердили. Однак Інститут досліджень китоподібних припустив, що це смугач фінвал, визнаний Міжнародним союзом охорони природи вразливим видом.

Він є другим за довжиною видом китоподібних на Землі після синього кита. Той у довжині досягає 27,3 метра, важить до 74 тонн.



Корабель причалив до гавані з мертвим китом на носі / Фото Newsflash

Зверніть увагу! На Фарерських островах, що у Данії, 12 вересня вбили понад 1,4 тисячі дельфінів. Зазвичай щорічну акцію проводять у рамках традиційного китобійного промислу – "Гріндадрап". Однак цього року це трапилось незаконно.