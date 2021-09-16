К убийству млекопитающих причастны представители местных общин, однако в этом году это случилось незаконно. Зачем люди ежегодно в Дании убивают тысячи дельфинов, читайте в тексте.

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Почему в Дании убивают дельфинов и какая история с этим связана

Убийство дельфинов в 2021 году провели незаконно. Более того, организаторам "Гриндадрапа" об этом не сообщили.

История убоя дельфинов в Дании началась ориентировочно с 10 века. Именно тогда местные жители начали убивать дельфинов и использовать их мясо в рационе. Обычно нет фиксированной даты уничтожения млекопитающих, ведь каждый год она зависит от рыбаков.

Они ежегодно действуют по такой схеме:

загоняют животных на пляж лодками и перекрывают им путь обратно к океану;

впоследствии их гонят до тех пор, пока дельфины не зайдут на мель;

только после этого их вытаскивают на берег и убивают.

Сейчас это уже не столько потребность, как традиция. Жители считают, что это важная часть культуры и истории. Официально, чтобы принять участие в этом – охотники должны иметь официальный сертификат, дающий им право убить животных.

Обратите внимание! Природоохранная организация Sea Shepherd рассказала, что это самая большая охота на дельфинов на Фарерах. Хотя там традиционно разрешен китобойный промысел, по данным организации, до этого самым массовым считалось убийство 1200 черных дельфинов в 1940 году. А теперь в организации предположили, что теперь это убийство – самое массовое.

По информации правительства островов, в среднем ежегодно убивали ориентировочно 600 черных дельфинов. Причем белобоких дельфинов вылавливают в разі меньше – всего 35 в 2020 году и только 10 – в 2019 году.

Организация Sea Shepherd уверяет, что убийство животных может превращаться в затяжную резню. Причем гибнут животные медленно. Активисты процитировали ветеринара, который заверил: средняя продолжительность убийства во время охоты на составляет 12,7 минут, однако часто фиксируют убийство в течение 20 минут.

Издание ВВС писало: чтобы быть допущенным к охоте, необходимо посетить 2-часовой семинар и получить лицензию у ветеринара. Именно там участников обучают пользоваться специальным копьем – оно перебивает спинной мозг дельфина, парализуя его. Поэтому животное теряет сознание мгновенно из-за того, что прекращается кровоснабжение мозга.

Большинство людей против убийства животных

Журналист фарерского общественного вещателя Kringvarp Foroya Трондур Олсен заверил, что они провели быстрый опрос, в котором узнали у людей, стоит ли продолжать убивать дельфинов.

Чуть больше 50% ответили – "нет", тогда как "да" сказали чуть больше 30%,

– заверил журналист.

Глава фарерской ассоциации китобоев Олавур Сюрдарберг в интервью ВВС заявил, что убийство в этом году было чрезмерным.

Власти же уверяли, что убийство дельфинов разрешено как способ питания, а не в промышленных целях.

Что известно об убийстве дельфинов в Дании