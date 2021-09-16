К убийству млекопитающих причастны представители местных общин, однако в этом году это случилось незаконно. Зачем люди ежегодно в Дании убивают тысячи дельфинов, читайте в тексте.
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Почему в Дании убивают дельфинов и какая история с этим связана
Убийство дельфинов в 2021 году провели незаконно. Более того, организаторам "Гриндадрапа" об этом не сообщили.
История убоя дельфинов в Дании началась ориентировочно с 10 века. Именно тогда местные жители начали убивать дельфинов и использовать их мясо в рационе. Обычно нет фиксированной даты уничтожения млекопитающих, ведь каждый год она зависит от рыбаков.
Они ежегодно действуют по такой схеме:
- загоняют животных на пляж лодками и перекрывают им путь обратно к океану;
- впоследствии их гонят до тех пор, пока дельфины не зайдут на мель;
- только после этого их вытаскивают на берег и убивают.
Сейчас это уже не столько потребность, как традиция. Жители считают, что это важная часть культуры и истории. Официально, чтобы принять участие в этом – охотники должны иметь официальный сертификат, дающий им право убить животных.
По информации правительства островов, в среднем ежегодно убивали ориентировочно 600 черных дельфинов. Причем белобоких дельфинов вылавливают в разі меньше – всего 35 в 2020 году и только 10 – в 2019 году.
Организация Sea Shepherd уверяет, что убийство животных может превращаться в затяжную резню. Причем гибнут животные медленно. Активисты процитировали ветеринара, который заверил: средняя продолжительность убийства во время охоты на составляет 12,7 минут, однако часто фиксируют убийство в течение 20 минут.
Издание ВВС писало: чтобы быть допущенным к охоте, необходимо посетить 2-часовой семинар и получить лицензию у ветеринара. Именно там участников обучают пользоваться специальным копьем – оно перебивает спинной мозг дельфина, парализуя его. Поэтому животное теряет сознание мгновенно из-за того, что прекращается кровоснабжение мозга.
Большинство людей против убийства животных
Журналист фарерского общественного вещателя Kringvarp Foroya Трондур Олсен заверил, что они провели быстрый опрос, в котором узнали у людей, стоит ли продолжать убивать дельфинов.
Чуть больше 50% ответили – "нет", тогда как "да" сказали чуть больше 30%,
– заверил журналист.
Глава фарерской ассоциации китобоев Олавур Сюрдарберг в интервью ВВС заявил, что убийство в этом году было чрезмерным.
Власти же уверяли, что убийство дельфинов разрешено как способ питания, а не в промышленных целях.
Что известно об убийстве дельфинов в Дании
- 12 сентября на Фарерских островах в течение дня люди убивали дельфинов. Местные жители за несколько часов уничтожили 1 428 животных.
- Известно, что в ходе охоты животным режут шеи ножами или убивают гарпунами. Млекопитающие умирают мучительно, из-за этого они издают пронзительные звуки.
- Массовый убой подвергают резкой критике. Основным его противником является общество охраны морской фауны "Морской пастух", созданное бывшим активистом "Гринпис" Полом Уотсом.