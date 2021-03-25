Северная Корея запустила баллистические ракеты не только для того, чтобы бросить вызов новому главе США Джо Байдену. Вероятно, этот шаг также был посланием для России.

Такое мнение озвучил адмирал японского флота Ёдзи Кода. Он не отрицает, что КНДР хочет послать четкий сигнал администрации Байдена, но есть и другие месседжи.

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Ёдзи Кода напомнил, что сейчас проходит мероприятие России и Южной Кореи. Говорится о 30-й годовщине начала дипломатических отношений между странами.

Был большой праздник, и министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Сеуле. Это определенный сигнал для России и Южной Кореи,

– сказал Кода.

Также он уверен, что эти пуски были только началом, и КНДР может постепенно запустить еще несколько типов ракет.

Заметим, что КНДР 21 – 23 марта провела ракетные испытания. СМИ уже назвали это первым прямым вызовом Ким Чен Ына Байдену. Говорят, что администрация Байдена якобы пытается наладить отношения с Северной Кореей, однако те отказываются идти на контакт.

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