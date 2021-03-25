В Японии связывают запуск баллистических ракет КНДР с Россией
Северная Корея запустила баллистические ракеты не только для того, чтобы бросить вызов новому главе США Джо Байдену. Вероятно, этот шаг также был посланием для России.
Источник:U.S. News
Такое мнение озвучил адмирал японского флота Ёдзи Кода. Он не отрицает, что КНДР хочет послать четкий сигнал администрации Байдена, но есть и другие месседжи.
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Ёдзи Кода напомнил, что сейчас проходит мероприятие России и Южной Кореи. Говорится о 30-й годовщине начала дипломатических отношений между странами.
Был большой праздник, и министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Сеуле. Это определенный сигнал для России и Южной Кореи,
– сказал Кода.
Также он уверен, что эти пуски были только началом, и КНДР может постепенно запустить еще несколько типов ракет.
Заметим, что КНДР 21 – 23 марта провела ракетные испытания. СМИ уже назвали это первым прямым вызовом Ким Чен Ына Байдену. Говорят, что администрация Байдена якобы пытается наладить отношения с Северной Кореей, однако те отказываются идти на контакт.
КНДР и ядерная безопасность: главное
- В течение десятилетий международное сообщество пыталось убедить КНДР отказаться от программы вооружений. Однако власти КНДР регулярно проводят испытания баллистических ракет.
- Ранее Европейский союз призвал КНДР прекратить испытания баллистических ракет. В ответ на это КНДР заявила о готовности не придерживаться моратория на ядерные испытания.
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