Япония пытается сдержать COVID-19 и объявляет режим чрезвычайной ситуации: дата
Власти Японии решили объявить режим чрезвычайной ситуации с 7 января. Это должно хотя бы частично обуздать пандемию и остановить стремительное распространение коронавируса.
Правительство рассматривает вопрос об объявлении режима чрезвычайной ситуации в столице, а также префектурах Сайтама, Тиба и Канагава. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
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По словам премьер-министра страны Йосихида Суги, в первые 3 дня 2021 года количество новых случаев заражения в этих районах оставалось крайне высоким. Власти не исключают, что режим будет действовать примерно месяц.
Какие ограничения будут действовать в Японии
Правительство Японии будет пытаться не навредить общественной и экономической деятельности, поэтому некоторые ограничения не будут радикальными.
В общем власть планирует:
- попросить рестораны и бары сократить часы работы,
- те, кто пойдет навстречу этой просьбе, получат финансовую поддержку.
Вместо этого правительство не будет требовать:
- закрытия всех школ в регионе;
- отмены стандартных вступительных экзаменов в университеты.
Какая сейчас ситуация с COVID-19 в Японии
- По данным ВОЗ, в Японии зарегистрировали 243 847 случаев заболевания COVID-19 с 3599 летальным исходом.
- За сутки там фиксируют от 2 до 4 тысяч новых больных коронавирусом.
- В конце декабря в Японии обнаружили мутировавший штамм коронавируса – из ЮАР. А перед тем специалисты диагностировали несколько случаев так называемого британского штамма.
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