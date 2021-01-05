Власти Японии решили объявить режим чрезвычайной ситуации с 7 января. Это должно хотя бы частично обуздать пандемию и остановить стремительное распространение коронавируса.

Правительство рассматривает вопрос об объявлении режима чрезвычайной ситуации в столице, а также префектурах Сайтама, Тиба и Канагава. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

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По словам премьер-министра страны Йосихида Суги, в первые 3 дня 2021 года количество новых случаев заражения в этих районах оставалось крайне высоким. Власти не исключают, что режим будет действовать примерно месяц.

Какие ограничения будут действовать в Японии

Правительство Японии будет пытаться не навредить общественной и экономической деятельности, поэтому некоторые ограничения не будут радикальными.

В общем власть планирует:

попросить рестораны и бары сократить часы работы,

те, кто пойдет навстречу этой просьбе, получат финансовую поддержку.

Вместо этого правительство не будет требовать:

закрытия всех школ в регионе;

отмены стандартных вступительных экзаменов в университеты.

Обратите внимание! Это уже не первое чрезвычайное положение в стране. В прошлый раз правительство Японии ввело его в апреле 2020 года. Оно охватывало некоторые из 47 префектур страны, в том числе Токио и Осаку. Чрезвычайное положение полностью отменили в конце мая.

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