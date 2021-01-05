Влада Японії вирішила оголосити режим надзвичайної ситуації з 7 січня. Це повинно хоча б частково приборкати пандемію та зупинити стрімке поширення коронавірусу.

Уряд розглядає питання про оголошення режиму надзвичайної ситуації в столиці, а також префектурах Сайтама, Тіба і Канагава. Про це повідомляє японський телеканал NHK.

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За словами прем'єр-міністра країни Йосіхіда Суги, у перші 3 дні 2021 року кількість нових випадків зараження в цих районах залишалася вкрай високою. Влада не виключає, що режим буде діяти приблизно місяць.

Які обмеження діятимуть в Японії

Уряд Японії намагатиметься не нашкодити громадській та економічній діяльності, тож деякі обмеження не будуть радикальними.

Загалом влада планує:

попросити ресторани й бари скоротити години роботи ,

, ті, хто піде назустріч цьому проханню, отримають фінансову підтримку.

Натомість уряд не вимагатиме:

закриття всіх шкіл у цьому регіоні;

скасування стандартних вступних іспитів до університетів.

Зверніть увагу! Це вже не перший надзвичайний стан в країні. Минулого разу уряд Японії запровадив його у квітні 2020 року. Він охоплював деякі з 47 префектур країни, зокрема Токіо та Осаку. Надзвичайний стан повністю скасували наприкінці травня.

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