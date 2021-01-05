Японія намагається стримати COVID-19 і оголошує режим надзвичайної ситуації: дата
Влада Японії вирішила оголосити режим надзвичайної ситуації з 7 січня. Це повинно хоча б частково приборкати пандемію та зупинити стрімке поширення коронавірусу.
Уряд розглядає питання про оголошення режиму надзвичайної ситуації в столиці, а також префектурах Сайтама, Тіба і Канагава. Про це повідомляє японський телеканал NHK.
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За словами прем'єр-міністра країни Йосіхіда Суги, у перші 3 дні 2021 року кількість нових випадків зараження в цих районах залишалася вкрай високою. Влада не виключає, що режим буде діяти приблизно місяць.
Які обмеження діятимуть в Японії
Уряд Японії намагатиметься не нашкодити громадській та економічній діяльності, тож деякі обмеження не будуть радикальними.
Загалом влада планує:
- попросити ресторани й бари скоротити години роботи,
- ті, хто піде назустріч цьому проханню, отримають фінансову підтримку.
Натомість уряд не вимагатиме:
- закриття всіх шкіл у цьому регіоні;
- скасування стандартних вступних іспитів до університетів.
Яка зараз ситуація з COVID-19 в Японії
- За даними ВООЗ, в Японії зареєстрували 243 847 випадків захворювання на COVID-19 із 3 599 летальними випадками.
- За добу там фіксують від 2 до 4 тисяч нових хворих на коронавірус.
- Наприкінці грудня у Японії виявили мутований штам коронавірусу – з ПАР. А перед тим фахівці діагностували кілька випадків так званого британського штаму.
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