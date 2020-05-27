Япония будет платить туристам за каждый день пребывания в стране: сумма немалая

Правительство Японии разработало программу привлечения в страну иностранных путешественников. Туристы смогут получить ваучеры на сумму до 185 долларов за каждый день пребывания в стране.

Туристам в Японії платитимуть гроші

Програмою ваучерів в Японії хочуть залучити щонайбільше іноземних туристів, повідомляє Kyodo News.

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Уряд Японії сподівається відновити постраждалу через епідемію коронавірусу туристичну галузь, яка дуже важлива для економіки.

У межах ініціативи Go To Travel мандрівникам, які планують їхати в Японію, можуть почати видавати субсидії в розмірі до 20 тисяч єн (185 доларів) у день,

– йдеться в повідомленні.

На це виділили 1,35 трильйона єн, тобто приблизно 12,5 мільярда доларів.

На що можна буде використати ваучери

Субсидії зможуть покрити приблизно половину витрат мандрівників під час перебування у країні.

Їх надаватимуть у вигляді ваучерів, які можна буде використовувати у найближчих магазинах і ресторанах. Витрати на саму поїздку до Японії покривати не будуть.

"Ініціатива почне діяти в кінці липня. Щоб отримати субсидії, потрібно забронювати самому або за допомогою японських туристичних агентств", – додають у виданні.

До слова, пандемія COVID-19 завдала потужного удару по туристичній галузі Японії.

Коронавірус в Японії: основне

Станом на 27 травня у країні зафіксували 16 тисяч 623 випадки зараження коронавірусом. Від недуги померли 846 людей.

Від недуги померли 846 людей. Через COVID-19 ввели заборону на в'їзд громадян з понад 100 країн і регіонів.

У квітні 2020 року 31 японська компанія, пов'язана з готельним бізнесом, або оголосила про банкрутство , або була за крок до цього.

, або була за крок до цього. 25 травня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе скасував надзвичайний стан в Токіо і його околицях, а також на острові Хоккайдо.

прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе в Токіо і його околицях, а також на острові Хоккайдо. Для решти країни обмеження зняли ще на початку місяця.

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