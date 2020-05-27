Японія платитиме туристам за кожен день перебування у країні: сума чимала
Уряд Японії розробив програму залучення у країну іноземних мандрівників. Туристи зможуть отримати ваучери на суму до 185 доларів за кожен день перебування у країні.
Туристам в Японії платитимуть гроші
Програмою ваучерів в Японії хочуть залучити щонайбільше іноземних туристів, повідомляє Kyodo News.
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Уряд Японії сподівається відновити постраждалу через епідемію коронавірусу туристичну галузь, яка дуже важлива для економіки.
У межах ініціативи Go To Travel мандрівникам, які планують їхати в Японію, можуть почати видавати субсидії в розмірі до 20 тисяч єн (185 доларів) у день,
– йдеться в повідомленні.
На ініціативу виділили 1,35 трильйона єн, тобто приблизно 12,5 мільярда доларів.
На що можна буде використати ваучери
Субсидії зможуть покрити приблизно половину витрат мандрівників під час перебування у країні.
Їх надаватимуть у вигляді ваучерів, які можна буде використовувати у найближчих магазинах і ресторанах. Витрати на саму поїздку до Японії покривати не будуть.
"Ініціатива почне діяти в кінці липня. Щоб отримати субсидії, потрібно забронювати самому або за допомогою японських туристичних агентств", – додають у виданні.
До слова, пандемія COVID-19 завдала потужного удару по туристичній галузі Японії.
Коронавірус в Японії: основне
- Станом на 27 травня у країні зафіксували 16 тисяч 623 випадки зараження коронавірусом. Від недуг померли 846 людей.
- Через COVID-19 ввели заборону на в'їзд громадян з понад 100 країн і регіонів.
- У квітні 2020 року 31 японська компанія, пов'язана з готельним бізнесом, або оголосила про банкрутство, або була за крок до цього.
- 25 травня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе скасував надзвичайний стан в Токіо і його околицях, а також на острові Хоккайдо.
- Для решти країни обмеження зняли ще на початку місяця.
Зверніть увагу! Багато країн вже оголосили дати відновлення туризму. Деталі – читайте за посиланням.
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