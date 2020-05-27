Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Японія платитиме туристам за кожен день перебування у країні: сума чимала

-
Японія платитиме туристам за перебування у країні: яка сума
Японія платитиме туристам за кожен день перебування у країні / sbr.in.ua

Уряд Японії розробив програму залучення у країну іноземних мандрівників. Туристи зможуть отримати ваучери на суму до 185 доларів за кожен день перебування у країні.

Туристам в Японії платитимуть гроші

Програмою ваучерів в Японії хочуть залучити щонайбільше іноземних туристів, повідомляє Kyodo News.

Читайте також Коли українці зможуть поїхати на відпочинок у Туреччину: дата

Уряд Японії сподівається відновити постраждалу через епідемію коронавірусу туристичну галузь, яка дуже важлива для економіки.

У межах ініціативи Go To Travel мандрівникам, які планують їхати в Японію, можуть почати видавати субсидії в розмірі до 20 тисяч єн (185 доларів) у день,
– йдеться в повідомленні.

На ініціативу виділили 1,35 трильйона єн, тобто приблизно 12,5 мільярда доларів.

На що можна буде використати ваучери

Субсидії зможуть покрити приблизно половину витрат мандрівників під час перебування у країні.

Їх надаватимуть у вигляді ваучерів, які можна буде використовувати у найближчих магазинах і ресторанах. Витрати на саму поїздку до Японії покривати не будуть.

"Ініціатива почне діяти в кінці липня. Щоб отримати субсидії, потрібно забронювати самому або за допомогою японських туристичних агентств", – додають у виданні.

До слова, пандемія COVID-19 завдала потужного удару по туристичній галузі Японії.

Коронавірус в Японії: основне

  • Станом на 27 травня у країні зафіксували 16 тисяч 623 випадки зараження коронавірусом. Від недуг померли 846 людей.
  • Через COVID-19 ввели заборону на в'їзд громадян з понад 100 країн і регіонів.
  • У квітні 2020 року 31 японська компанія, пов'язана з готельним бізнесом, або оголосила про банкрутство, або була за крок до цього.
  • 25 травня прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе скасував надзвичайний стан в Токіо і його околицях, а також на острові Хоккайдо.
  • Для решти країни обмеження зняли ще на початку місяця.

Зверніть увагу! Багато країн вже оголосили дати відновлення туризму. Деталі – читайте за посиланням.

Які країни відкривають кордони і коли
Які країни відкривають кордони та коли / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Коронавірус COVID-19 Подорожі Туристичний бізнес Японія
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Пожежа в коледжі в Одесі: слідство хоче "замнути" справу
сьогодні , 17:00 Пожежа в коледжі в Одесі: слідство хоче "замнути" справу
Зоя Казанжи
Новини про коронавірус 27 травня: смерть військового, позитивна динаміка Києва
сьогодні , 16:55 Новини про коронавірус 27 травня: смерть військового, позитивна динаміка Києва
Ігор Саджениця
Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям
26 травня , 20:01 Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям