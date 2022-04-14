Об этом заявил министр обороны Японии Киси Нобуо. Он уже говорил об этом с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

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Резников выразил Японии благодарность за предоставление снаряжения ее сил самообороны, в частности бронежилетов, а также другую помощь. Киси заявил, что в свете внимания появился жестокий акт убийства большого количества гражданских лиц в районах близ Киева, оккупированных российскими вооруженными силами.

Он заявил, что это тяжелое нарушение международного гуманитарного права, которое нельзя игнорировать. Он также заявил, что решительно осуждает этот акт, а Россию необходимо привлечь к ответу.

После переговоров Киси сказал корреспондентам, что односторонние попытки силой изменить статус-кво сотрясают основы международного порядка. Он заявил, что Япония продолжит поддерживать тесный контакт с Украиной и оказывать максимальную поддержку во взаимодействии с международным сообществом.

Что известно о зверствах на Киевщине

В начале апреля Ирпень, Буча, Гостомель и Киевская область освобождены от российских захватчиков. В освобожденных городах и деревнях зафиксированы массовые убийства захватчиками мирных людей.

Украинские военные и полицейские, а также представители СМИ после деоккупированных Киевской области обнаружили огромное количество тел убитых россиянами гражданских украинцев, лежавших прямо посреди улицы или похороненных в братских могилах.

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