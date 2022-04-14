Про це заявив міністр оборони Японії Кісі Нобуо. Він вже говорив про це з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

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Резніков висловив Японії подяку за надання спорядження її сил самооборони, зокрема, бронежилетів, а також іншу допомогу. Кісі заявив, що у світлі уваги з'явився жорстокий акт вбивства великої кількості цивільних осіб у районах поблизу Києва, які були окуповані російськими збройними силами.

Він заявив, що це тяжке порушення міжнародного гуманітарного права, яке не можна зазнавати. Він також заявив, що рішуче засуджує цей акт, а Росію необхідно залучити до відповіді.

Після переговорів Кісі сказав кореспондентам, що односторонні спроби силою змінити статус-кво трясуть основи міжнародного порядку. Він заявив, що Японія продовжить підтримувати тісний контакт з Україною та надавати максимальну підтримку у взаємодії з міжнародною спільнотою.

Що відомо про звірства на Київщині

Напочатку квітня Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область визволені від російських загарбників. У визволених містах та селах зафіксовані масові вбивства загарбниками мирних людей.

Українські військові та поліцейські, а також представники ЗМІ після деокуповані Київської області виявили величезну кількість тіл убитих росіянами цивільних українців, що лежали просто посеред вулиці або були поховані у братських могилах.

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