Під санкції потрапили багато депутатів Держдуми та керівників російських військ. Також не забули й про двох "таємних" доньок диктатора Путіна.

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Які саме банки та доньки "постраждали"

Заморозити активи вирішили двом російським банкам – "Сбербанку" та "Альфа-банку". Наразі невідомо, які суми заблоковані в рамках цього рішення.

Щодо доньок, то наклали санкції на двох жінок, яких вже давно називають доньками президента Росії – Марію Воронцову та Катерину Тихонову. Проте сам кривавий лідер ніколи публічно не підтверджував їхні родинні зв'язки.

Зверніть увагу! Міністерство закордонних справ Японії оприлюднило документ із повним санкційним списком. Його можна переглянути за цим посиланням.