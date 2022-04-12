Під санкції потрапили багато депутатів Держдуми та керівників російських військ. Також не забули й про двох "таємних" доньок диктатора Путіна.
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Які саме банки та доньки "постраждали"
Заморозити активи вирішили двом російським банкам – "Сбербанку" та "Альфа-банку". Наразі невідомо, які суми заблоковані в рамках цього рішення.
Щодо доньок, то наклали санкції на двох жінок, яких вже давно називають доньками президента Росії – Марію Воронцову та Катерину Тихонову. Проте сам кривавий лідер ніколи публічно не підтверджував їхні родинні зв'язки.