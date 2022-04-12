Под санкции попали многие депутаты Госдумы и часть руководителей российских войск. Также не забыли и о двух "тайных" дочерях диктатора Путина.

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Какие именно банки и дочери "пострадали"

Заморозить активы решили двум российским финучреждениям – "Сбербанку" и "Альфа-банку". Пока неизвестно, какие суммы заблокированы в рамках этого решения.

Что касается дочерей, то наложили санкции на двух женщин, которых уже давно называют детьми президента России, – Марию Воронцову и Екатерину Тихонову. Однако сам кровавый лидер никогда публично не подтверждал их родственные связи.



Путин с бывшей женой и их детьми / Фото Vatnikstan

Обратите внимание! Министерство иностранных дел Японии обнародовало документ с полным санкционным списком. Его можно просмотреть по этой ссылке.

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