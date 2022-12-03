Разработка нового передового реактивного истребителя стала для Токио и Лондона кульминацией более тесных оборонных связей. Это сотрудничество придаст Великобритании большую роль в сфере безопасности в Азии, а Япония сможет противостоять растущей военной мощи соседнего Китая.

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Какая польза для стран-разработчиков

К производству истребителя подключились британский проект реактивного истребителя Tempest и японская программа истребителей FX. Это будет первый случай, когда Япония сотрудничает со странами вне Соединенных Штатов над крупным проектом оборонного оборудования.

Разработка истребителя – это наращивание вооружений, которое может удвоить оборонный бюджет страны примерно до 5% ВВП в течение следующих пяти лет. Это позволит окупиться новому оружию, включая ракеты большой дальности, предназначенные для того, чтобы удержать Китай от военных действий вокруг Восточно-Китайского моря.

Переговоры между Японией, Великобританией и Италией о новом реактивном истребителе, которые будут вести BAE Systems Plc и Mitsubishi Heavy Industries, продолжатся в следующем году, чтобы согласовать детали проекта.

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