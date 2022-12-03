Розробка нового передового реактивного винищувача стала для Токіо та Лондона кульмінацією ще тісніших оборонних зв'язків. Ця співпраця надасть Великій Британії більшої ролі у сфері безпеки в Азії, а Японія зможе протистояти зростаючій військовій потужності сусіднього Китаю.
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Яка користь для країн-розробників
До виробництва винищувача долучились британський проєкт реактивного винищувача Tempest та японська програма винищувачів FX. Це буде перший випадок, коли Японія співпрацює з країнами за межами Сполучених Штатів над великим проєктом оборонного обладнання.
Розробка винищувача – це нарощування озброєнь, яке може подвоїти оборонний бюджет країни приблизно до 5% ВВП протягом наступних п'яти років. Це дасть змогу окупитись новій зброї, включаючи ракети великої дальності, призначені для того, щоб утримати Китай від військових дій у навколо Східно-Китайського моря.
Переговори між Японією, Великою Британією та Італією щодо нового реактивного винищувача, які вестимуть BAE Systems Plc і Mitsubishi Heavy Industries, продовжаться наступного року, щоб узгодити деталі проєкту.
США презентували новий бомбардувальник: що відомо
- Бомбардувальник є частиною зусиль Пентагону з модернізації всіх трьох складових його ядерної тріади, яка включає ядерні балістичні ракети шахтного базування та боєголовки підводних човнів.
- США побоюється того, як Китай нарощує темпи у виготовленні ядерної зброї та гіперзвукових винищувачах, а також у кібервійні, космічному потенціалі та інших областях.
- Ще у 2015 році міністерка ВПС США Дебора Лі Джеймс сказала, що потрібен новий бомбардувальник 21-го століття, який би дозволив запобігти ймовірним загрозам з боку Китаю та Росії.
- Новий бомбардувальник має значно більше обчислювальних можливостей порівняно з B-2. В інформаційному бюлетені Northrop Grumman розповідали, що під час розробки були використані "нові технології виробництва та матеріали, щоб гарантувати, що B-21 переможе системи запобігання доступу та обмеження зони, з якими він зіткнеться".