Розробка нового передового реактивного винищувача стала для Токіо та Лондона кульмінацією ще тісніших оборонних зв'язків. Ця співпраця надасть Великій Британії більшої ролі у сфері безпеки в Азії, а Японія зможе протистояти зростаючій військовій потужності сусіднього Китаю.

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Яка користь для країн-розробників

До виробництва винищувача долучились британський проєкт реактивного винищувача Tempest та японська програма винищувачів FX. Це буде перший випадок, коли Японія співпрацює з країнами за межами Сполучених Штатів над великим проєктом оборонного обладнання.

Розробка винищувача – це нарощування озброєнь, яке може подвоїти оборонний бюджет країни приблизно до 5% ВВП протягом наступних п'яти років. Це дасть змогу окупитись новій зброї, включаючи ракети великої дальності, призначені для того, щоб утримати Китай від військових дій у навколо Східно-Китайського моря.

Переговори між Японією, Великою Британією та Італією щодо нового реактивного винищувача, які вестимуть BAE Systems Plc і Mitsubishi Heavy Industries, продовжаться наступного року, щоб узгодити деталі проєкту.

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