США представили B-21 Raider – перший американський бомбардувальник за більш ніж 30 років. Майже кожний аспект програми засекречений.

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Що відомо про новий бомбардувальник США

Бомбардувальник є частиною зусиль Пентагону з модернізації всіх трьох складових його ядерної тріади, яка включає ядерні балістичні ракети шахтного базування та боєголовки підводних човнів.

США побоюється того, як Китай нарощує темпи у виготовленні ядерної зброї та гіперзвукових винищувачах, а також у кібервійні, космічному потенціалі та інших областях.

Ще у 2015 році міністерка ВПС США Дебора Лі Джеймс сказала, що потрібен новий бомбардувальник 21-го століття, який дозволив ймовірним загрозам з боку Китаю та Росії.

Новий бомбардувальник має значно більших обчислювальних можливостей порівняно з B-2.

У США не обговорюють технології бомбардувальника, але зазначають, що він буде малопомітним. Аналітики вважають, що інші зміни, ймовірно, включають удосконалені матеріали, які використовуються в покриттях, щоб зробити бомбардувальник менш помітним у небі, а також нові способи контролю електронного випромінювання, щоб бомбардувальник міг обманювати радари противника і маскуватися під інший об'єкт. А ще нові рухові технології.

В інформаційному бюлетені Northrop Grumman розповідали, що під час розробки були використані "нові технології виробництва та матеріали, щоб гарантувати, що B-21 переможе системи запобігання доступу та обмеження зони, з якими він зіткнеться".

США хочуть збудувати 100 таких літаків

Наразі у виробництві 6 одиниць B-21 Raider. ВПС планують збудувати 100 літаків, які можуть використовувати ядерну зброю або звичайні бомби з екіпажем або без нього.

Raider не здійснить свій перший політ до 2023 року. Наразі компанія-розробник Northrop Grumman тестує продуктивність Raider з використанням цифрового двійника.