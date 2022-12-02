Про бойову готовність американських військ повідомив командувач армією Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис .

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Якщо досі американські військові перебували в Литві із завданнями ознайомлення з обстановкою, проведення спільних навчань, то зараз розгорнуті такі підрозділи, які забезпечені технікою для безпосередніх бойових дій,

— сказав він.

Важливо! Якщо Росія готує провокації на території Литви, то вона матиме справу з НАТО. Країна збільшила військову присутність альянсу.

Литва розуміє усі ризики сусідства з Росією

Країна збільшила свої оборонні витрати до 2,5% від ВВП. Також вона розвиває інституції, які допомагають армії.

Ще влітку Литва повідомила про створення інфраструктури й інших об'єктів для НАТО. Мовиться вже не про сотні, а про тисячі військових.

Литва заборонила транзит підсанкційних російських товарів через свою територію. Не можуть їхати ні вантажівки, ні поїзди. Вони пояснили, що просто виконують санкційну політику ЄС. Тим часом у Росії серйозно "підгоріло" через ці обмеження.

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